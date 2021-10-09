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Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Чехии

После подсчёта итогов почти на 100% участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов.

9 октября, 18:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коалиция "Вместе" выиграла выборы в Парламент Чехии. Движение ANO премьера Андрея Бабиша уже не догонит либералов, сообщило чешское телевидение.

"Победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трёх либеральных партий и движений. После подсчёта итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить", — говорится в сообщении.

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Второе место заняло правящее центристское движение ANO, оно отстало от победителей всего на 0,6%, набрав 27,1%, а третье место заняла другая либеральная партия "Старосты и независимые" — 15,5%.

Ранее Лайф писал о предварительных результатах парламентских выборов в Чехии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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