Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Чехии

Коалиция "Вместе" выиграла выборы в Парламент Чехии. Движение ANO премьера Андрея Бабиша уже не догонит либералов, сообщило чешское телевидение.

"Победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трёх либеральных партий и движений. После подсчёта итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить", — говорится в сообщении.

Второе место заняло правящее центристское движение ANO, оно отстало от победителей всего на 0,6%, набрав 27,1%, а третье место заняла другая либеральная партия "Старосты и независимые" — 15,5%.