Подозреваемые в избиении солдата в Хабаровском крае не признали вину

Двое из трёх солдат, подозреваемых в избиении сослуживца в Хабаровском крае и вымогательстве, не признали свою вину. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

"В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости, сопряжённое с насилием, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".