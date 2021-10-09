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Подозреваемые в избиении солдата в Хабаровском крае не признали вину

В отношении молодых людей направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

9 октября, 17:42
<p>Скриншот из видео © VK / <a href="https://vk.com/komitetsovetrossii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">komitetsovetrossii</a></p>

Скриншот из видео © VK / komitetsovetrossii

Двое из трёх солдат, подозреваемых в избиении сослуживца в Хабаровском крае и вымогательстве, не признали свою вину. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

"В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости, сопряжённое с насилием, совершённое группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".

Напомним, инцидент произошёл в городе Бикине Хабаровского края. Сослуживцы избили солдата и обвинили его в "кидалове". Предполагалось, что они требовали от пострадавшего деньги и мобильный телефон за наркотики, однако позже появились новые подробности произошедшего.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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