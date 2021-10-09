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Электричество могут вернуть в города Ливана 11 октября

Отмечается, что энергетики предупреждали о проблемах, но государственный кредит в $100 млн на топливо выделили только на днях.

9 октября, 17:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов Ливана в беседе с ТАСС сообщил, что 11 октября Государственная электрическая компания может частично вернуть в города республики электроэнергию.

По его словам, в субботу к побережью Ливана подойдут два танкера, которые встанут на разгрузку в Эз-Зуке. За счёт этого топлива государство надеется с понедельника наладить выработку электроэнергии до 500 мВт.

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"К концу октября мы ожидаем прибытия третьего танкера в соответствии с соглашением, заключённым с Ираком, что позволит увеличить выработку электроэнергии", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что энергетики предупреждали о проблемах, но правительственный кредит в $100 млн на топливо выделили только на днях.

Ранее Лайф сообщал о том, что Ливан остался без электричества после остановки двух крупнейших электростанций. Местные власти до этого были предупреждены о возможности полного отсутствия электричества в стране.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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