Электричество могут вернуть в города Ливана 11 октября

Источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов Ливана в беседе с ТАСС сообщил, что 11 октября Государственная электрическая компания может частично вернуть в города республики электроэнергию.

По его словам, в субботу к побережью Ливана подойдут два танкера, которые встанут на разгрузку в Эз-Зуке. За счёт этого топлива государство надеется с понедельника наладить выработку электроэнергии до 500 мВт.

"К концу октября мы ожидаем прибытия третьего танкера в соответствии с соглашением, заключённым с Ираком, что позволит увеличить выработку электроэнергии", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что энергетики предупреждали о проблемах, но правительственный кредит в $100 млн на топливо выделили только на днях.