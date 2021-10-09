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Ливан остался без электричества после остановки двух крупнейших электростанций

Местные власти до этого были предупреждены о возможности полного отсутствия электричества в стране.

9 октября, 12:34
<p>Фото © ТАСС / EPA / NABIL MOUNZER</p>

Фото © ТАСС / EPA / NABIL MOUNZER

Ливан полностью лишился электричества после остановки двух самых крупных в стране электростанций. Компания по электроснабжению пытается найти решение проблемы.

"Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций, компания по электроснабжению пытается решить проблему", — сообщает телеканал LBC и уточняет, что проблема может быть вызвана нехваткой топлива, о которой ранее предупреждала компания Electricite du Liban.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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