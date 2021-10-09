Ливан остался без электричества после остановки двух крупнейших электростанций

Ливан полностью лишился электричества после остановки двух самых крупных в стране электростанций. Компания по электроснабжению пытается найти решение проблемы.

"Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций, компания по электроснабжению пытается решить проблему", — сообщает телеканал LBC и уточняет, что проблема может быть вызвана нехваткой топлива, о которой ранее предупреждала компания Electricite du Liban.