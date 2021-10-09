Под Петербургом из реки выловили сумку с человеческими останками
Мужчина сообщил о своей находке сотрудникам полиции, теперь её предстоит изучить криминалистам.
Под Петербургом из реки выловили сумку с человеческими останками. Видео © LIFE
В Тосненском районе Ленинградской области мужчина обнаружил на дне реки Ижора большую сумку. Осмотрев содержимое, он понял, что в ней находятся человеческие останки. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
На кадрах видна покрытая илом сумка в клетку. В ней лежит металлическая проволока, завернутый в целлофановый пакет череп и почерневшие кости. В данный момент находка передана для изучения криминалистам.
Ранее тело мужчины без головы и рук было обнаружено в одном из домов Подмосковья. Труп был направлен на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Позже стало известно, что мужчину порубил мечом брат. Подозреваемый заявил, что между ними произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.
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