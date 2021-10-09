Под Петербургом из реки выловили сумку с человеческими останками. Видео © LIFE

В Тосненском районе Ленинградской области мужчина обнаружил на дне реки Ижора большую сумку. Осмотрев содержимое, он понял, что в ней находятся человеческие останки. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

На кадрах видна покрытая илом сумка в клетку. В ней лежит металлическая проволока, завернутый в целлофановый пакет череп и почерневшие кости. В данный момент находка передана для изучения криминалистам.