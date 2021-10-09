Таяние льдов в Сибири и Канаде может привести к пробуждению опасных вирусов

Климатические изменения на планете могут вызвать целый ряд проблем. В частности, таяние льдов в зоне вечной мерзлоты может пробудить к жизни новые опасные для человека вирусы. Об этом на всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ рассказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

"[К примеру, коронавирус] — это только один вирус. Но мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы "проснутся", — предупредил он.

Также эксперт призвал объединить усилия по сдерживанию глобального потепления. По его мнению, странам необходимо разработать и ввести принципы климатической экономики, согласно которым они должны будут платить за производимые выбросы углерода в атмосферу. По его мнению, ради продолжения существования человеческого вида государствам нужно переходить на устойчивый, долгосрочный рынок. Кроме того, эксперт подчеркнул важность перехода на "зелёную" энергетику, в том числе водородную.

"У России есть не только нефть и газ, но и огромный потенциал экспорта возобновляемых источников энергии и водорода", — добавил Рае Квон Чунг.