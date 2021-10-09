В Оренбуржье арестовали ещё троих фигурантов дела о суррогатном алкоголе
Всего же по уголовному делу о массовом отравлении в регионе проходит семь человек.
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Советский районный суд Орска в Оренбургской области заключил под стражу ещё троих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем. Об этом сообщил представитель суда.
"Все трое — жители города Орска. При допросе в качестве обвиняемых один орчанин вину признал, двое других признали частично", — пояснили в суде.
Тем временем, как сообщает ТАСС, общее число фигурантов уголовного дела увеличилось до семи. Завтра суд выберет меру пресечения продавцу контрафактной продукции и мужчине, который её доставлял.
Лайф рассказывал, что ранее в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя. Напомним, что Следственный комитет задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Согласно последним данным, 26 человек смертельно отравились.
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