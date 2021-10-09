Украинский дипломат предупредил Киев об опасности вступления в ЕС

Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник предупредил правительство страны об опасности тактики, которую власти избрали для вступления в Евросоюз.

"Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский союз, то необходимо всерьёз начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе", — написал украинский дипломат в своей публикации на сайте "Зеркало недели".

По его словам, сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией ("Ассоциированное трио") может отрицательно сказаться на "европерспективах" Украины. Дипломат добавил, что угроза таится ещё и в том, что Евросоюз не видит необходимости в расширении объединения.