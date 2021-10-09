Четыре реки в Пермском крае окрасились в изумрудно-зелёный цвет

В Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зелёный цвет. Об этом сообщается на официальном ведомственном сайте Пермского края.

Местные жители заметили изменения ещё 5 октября, стали выкладывать в Сети фото набережных, и вскоре фотографии с неестественно зелёными водами дошли до местных властей. Как отмечают сами пермяки, причиной стал краситель, который используют коммунальщики для проверки труб.

"В рамках надзорных мероприятий осуществляется отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков и прочее", — сообщается на сайте природоохранной прокуратуры.