В Томске пьяный тракторист устроил гонки с полицейскими и попал на видео
Нарушителя преследовало сразу пять машин ДПС, а задержали его только в лесном массиве.
Видео © Telegram / Mash Siberia
Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который ездил по городу. Об этом сообщает региональное УМВД.
Началось всё с того, что в полицию пришло сообщение, что трактором управляет нетрезвый водитель. За ним в погоню отправились сотрудники ДПС и нашли на Иркутском тракте.
"Законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Через десять минут мужчина-водитель 1992 года рождения был задержан в лесном массиве на улице Мичурина г. Томска", — говорится в сообщении ведомства на странице во "ВКонтакте".
Как уточняет телеграм-канал Mash Siberia, в погоне за трактористом участвовало сразу пять машин ДПС. Сейчас полиция ведёт проверку, решается вопрос о привлечении лихача-тракториста к ответственности.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный житель Норильска устроил гонки с полицией во дворе, но всё равно попался. Причём сначала он пытался уехать от полицейских на машине, однако в какой-то момент остановился и стал убегать.
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