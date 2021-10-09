В Томске пьяный тракторист устроил гонки с полицейскими и попал на видео

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Полицейские в Томске после погони задержали водителя трактора, который ездил по городу. Об этом сообщает региональное УМВД.

Началось всё с того, что в полицию пришло сообщение, что трактором управляет нетрезвый водитель. За ним в погоню отправились сотрудники ДПС и нашли на Иркутском тракте.

"Законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Через десять минут мужчина-водитель 1992 года рождения был задержан в лесном массиве на улице Мичурина г. Томска", — говорится в сообщении ведомства на странице во "ВКонтакте".

Как уточняет телеграм-канал Mash Siberia, в погоне за трактористом участвовало сразу пять машин ДПС. Сейчас полиция ведёт проверку, решается вопрос о привлечении лихача-тракториста к ответственности.