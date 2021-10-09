Бойцы ВСУ призвали "плюнуть в морду" депутату Рады, поздравившему Путина

Бойцов ВСУ оскорбил поздравивший Путина депутат Рады. Видео © t.me / KIEVMAP

Бойцы Вооружённых сил Украины записали видеообращение, в котором раскритиковали депутата Верховной рады Илью Киву за поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения.

"Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим: передайте ему от нас "привет" и плюньте по возможности в морду", — попросили они.

Также военные пригласили депутата приехать в Донбасс "поздороваться" с россиянами на фронте, сообщает портал УНИАН. Илья Кива прокомментировал видеообращение, сказав, что ему очень жаль молодых людей. По его мнению, они, сидя в окопе седьмой год, пересмотрели телевизор, где во всех проблемах страны обвиняют Путина.

"Моя задача как политика — забрать их из окопов и вернуть матерям, жёнам и детям, остановить войну!" — подчеркнул депутат.