В Петербурге горит мансарда доходного дома Чубакова

В Петербурге горит доходный дом Чубакова. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

В Санкт-Петербурге горит крыша и одна из квартир на седьмом этаже бывшего доходного дома Чубакова на набережной Карповки. Об этом Лайфу рассказал источник.

Пожар охватил, по предварительным данным, около 800 квадратных метров. Возгорание местами удалось локализовать, однако произошло обрушение части крыши.

Как сообщили в городском управлении МЧС, к ликвидации пожара привлечено 29 единиц техники и 128 человек личного состава. Эвакуировано 100 человек. Погибших и пострадавших нет.