В Петербурге горит мансарда доходного дома Чубакова
В здании частично обрушилась крыша. Эвакуировано 100 человек.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге горит крыша и одна из квартир на седьмом этаже бывшего доходного дома Чубакова на набережной Карповки. Об этом Лайфу рассказал источник.
Пожар охватил, по предварительным данным, около 800 квадратных метров. Возгорание местами удалось локализовать, однако произошло обрушение части крыши.
Как сообщили в городском управлении МЧС, к ликвидации пожара привлечено 29 единиц техники и 128 человек личного состава. Эвакуировано 100 человек. Погибших и пострадавших нет.
Ранее в Красноярске загорелись автосервис, склады бытовой химии и магазина кормов. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
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