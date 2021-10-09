Учёные заявили, что коронавирус мог мутировать с 2012 года в теле китайского шахтёра

Новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле инфицированного ещё в 2012 году китайского шахтёра. Образцы его вируса были доставлены в лабораторию в Ухани, откуда, предположительно, и произошла утечка. Такую версию событий изложила газета Telegraph со ссылкой на директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

"Много сотен мутаций произошли в одном шахтёре, чтобы привести к образованию SARS-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри лёгких у шахтёров после загадочной болезни в 2012 году", — приводит газета слова Латэма.

В издании говорится, что в 2012 году у шести шахтёров, которые разгребали остатки помёта летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, диагностировали похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до полугода. Через год после смертей учёные из Ухани в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему CoViD-19.