НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Японский диетолог назвал идеальный продукт для здорового питания

Он отметил, что спортсменам в своём рационе стоит уделить ему особое внимание.

9 октября, 15:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Яйца являются одним из самых лучших продуктов с любой точки зрения, считает японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано. Об этом он рассказал в своей статье для портала Yahoo News Japan.

"Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", пояснил он.

"Это просто модное течение!": Диетолог поставил под сомнение пользу флекситарианства

"Это просто модное течение!": Диетолог поставил под сомнение пользу флекситарианства

К тому же, добавил специалист, яйца богаты аминокислотами, которые помогают снять усталость и боль после тренировок и способствуют росту мышц. Поэтому спортсменам в своём рационе стоит уделить особое внимание этому продукту. При этом диетолог предупредил, что в яйцах нет витамина C и пищевых волокон. В связи с чем их рекомендуется употреблять вместе с рисом, овощами или фруктами.

Ранее диетолог рассказал о самых полезных видах рыб. В них содержится максимальное количество витаминов D и В12, а также йода и качественного белка.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Макрона запустили куриное яйцо со словами: "Да здравствует революция!"

27 сентября, 11:29

Мясников предупредил о серьёзной опасности при приёме обезболивающих

сегодня в 16:38

Японские учёные рассказали о пользе авокадо для кишечника

сегодня в 07:42

В Ростовской области обязали привиться от ковида сотрудников сферы туризма и курьеров

сегодня в 17:01

Фигуристка Туктамышева с личным рекордом выиграла короткую программу на турнире в Финляндии

сегодня в 16:58

Новости партнеров

Layer 1