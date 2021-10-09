Японский диетолог назвал идеальный продукт для здорового питания

Яйца являются одним из самых лучших продуктов с любой точки зрения, считает японский диетолог и фитнес-инструктор Юко Фукано. Об этом он рассказал в своей статье для портала Yahoo News Japan.

"Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — пояснил он.

К тому же, добавил специалист, яйца богаты аминокислотами, которые помогают снять усталость и боль после тренировок и способствуют росту мышц. Поэтому спортсменам в своём рационе стоит уделить особое внимание этому продукту. При этом диетолог предупредил, что в яйцах нет витамина C и пищевых волокон. В связи с чем их рекомендуется употреблять вместе с рисом, овощами или фруктами.