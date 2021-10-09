Тиктокер 81 день снимал на видео свой голый торс, превратившись в качка на глазах у подписчиков
Пухляш в рекордные сроки превратился в настоящего мачо. Правда, тут обошлось без волшебной палочки — только тренировки и полностью обновлённый здоровый рацион.
Пользователь TikTok skimaskduets не делал ничего, кроме как снимал в профиль дуэты на другие ролики, надев на лицо балаклаву. Логично, ведь его ник буквально переводится как "дуэты в балаклаве". Но где-то три месяца назад парень решил разнообразить контент в профиле и показал своё тело. Объёмный живот, обвисшая грудь — про спорт он явно позабыл и захотел это исправить. В описании блогер отметил "День первый" и подчеркнул, что будет делиться своим прогрессом, пока не добьётся стройной фигуры.
Парень каждый день выкладывал короткие ролики, демонстрируя торс. Лицо молодого человека так и осталось загадкой — балаклаву он не снял. А вот как изменилось тело, можно было наблюдать во всей красе. Уже через два месяца тренировок у блогера появились мышцы. Но на этом он не остановился и ещё три недели занимался из последних сил, чтобы достичь результата.
На 81-й день своеобразного эксперимента тиктокер поделился кадрами, на которых он показывает заметно увеличившиеся мышцы груди и проглянувший из-под жира пресс. От пухленького живота не осталось и следа.
Последний ролик блогера стал вирусным всего за пару дней, после публикации его посмотрело около миллиона человек, а в комментариях удивляются: неужели такое действительно возможно провернуть меньше чем за три месяца. Многие пользователи вдохновились примером, записались в спортзал и теперь ждут таких же результатов.
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WOW-news
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