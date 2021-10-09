Парень остался без зубов из-за того, что не чистил их 23 года, но импланты вернули ему приличный вид
Детям очень сложно объяснить, зачем каждый день чистить зубы. Что ж, фотографии этого парня можно использовать как мотивацию даже для самого великого "нехочухи".
Недавно пользователь "Реддита" VernalPathOG поделился своими фотографиями до и после того, как ему вставили новые зубы. Пост моментально стал вирусным — парень заметно похорошел. Но пользователи в недоумении — из-за чего же зубы автора поста были в таком ужасном состоянии. Кто-то предположил болезнь, другие сошлись на версии с наркотиками в прошлом. Но нет — юноша попросту никогда не следил за своей улыбкой.
Нет пары зубов — не беда. Больше парень пострадал из-за подорвавшейся уверенности в себе. Последние годы VernalPathOG даже улыбнуться не мог. Но благо в его жизни появился человек, благодаря которому он не только понял, что достоин любви, но и вернул себе улыбку. Уже два года он встречается со своей любимой девушкой, и именно её родители недавно выделили юноше деньги на импланты. Попросить оплатить лечение своих родных парень не мог — их уже нет в живых. В недавней публикации юноша обратился к маме.
Привет, мам, мне вырвали все зубы в 23 года. Они очень болели из-за того, что я не заботился о них. Я должен был слушать тебя, когда был маленьким. Родители моей невесты дали мне денег на имплантаты, и я им так благодарен! Но я всё ещё очень нервничаю из-за всего этого. Заживает всё очень непросто, и я схожу с ума из-за постоянных эмоциональных качелей — то счастлив, что у меня есть зубы, то беспокоюсь из-за этого же
История VernalPathOG влюбила в себя пользователей Сети. Его пост с преображением оценило больше ста тысяч человек, и теперь его умоляют улыбаться почаще. Парень шутит — остановиться сложно, ведь он не делал этого так долго.
WOW-news
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