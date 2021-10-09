Парень остался без зубов из-за того, что не чистил их 23 года, но импланты вернули ему приличный вид

Детям очень сложно объяснить, зачем каждый день чистить зубы. Что ж, фотографии этого парня можно использовать как мотивацию даже для самого великого "нехочухи".