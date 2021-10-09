15 случаев, когда клиенты хотели торт с красивого фото, но реальность оказалась далека от ожиданий
Торт на заказ — всегда риск. Либо все гости будут в восторге, либо будет стыдно даже ставить это чудо кондитерской мысли на стол. В подборке ниже 15 уморительных примеров кулинарных провалов.
"На день рождения у меня был торт в виде Дарта Мола, который ел очень много тортов"
"Я попросила кондитеров сделать уродливый торт в виде Белль. Что ж, со своей задачей они справились"
"Фото слева — это то, что мы заказали в кондитерской. Справа — то, что нам привезли. Элмо жизнь потрепала"
"Заказал торт на день рождения моей племянницы. Кажется, родители будут не в восторге"
"Ожидалось, что это будет единорог... Рог действительно один, но всё остальное больше напоминает какую-то рыбу-каплю"
"Мы хотели заказать красивые фигурки на наш свадебный торт. Но почему-то тут я похожа на беременного борца сумо"
"По всей видимости, пришла весна. Иначе я не могу объяснить, почему Олафу так плохо"
"Извините, но я просто не мог не поделиться этой катастрофой"
"Хотел сделать тортик в виде лисички, но получилось создать какого-то монстра"
"Заказали торт. Тот, что на первой картинке. Казалось бы, что было сложного..."
"Подруга моей мамы заплатила за это 50 фунтов (5 тысяч рублей. — Прим. ред.). Чего только не сделаешь ради своего ребёнка"
"Кажется, это называется минимализм..."
"Торт в виде моего кота... Он не оценил"
"Что за ленточные черви сверху? Мы долго сравнивали фотографии с примером и то, что мы получили..."
"Я специально выбирала самый примитивный торт, чтобы наши местные кондитеры не облажались..."
Как понятно из примеров выше, люди ну очень часто начинают создавать что-то по примерам из Интернета, даже не делая поправку на отсутствие навыков. Ещё больше — в сабреддите ExpectationVsReality ("Ожидание и реальность").
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