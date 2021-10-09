15 случаев, когда клиенты хотели торт с красивого фото, но реальность оказалась далека от ожиданий

"На день рождения у меня был торт в виде Дарта Мола, который ел очень много тортов"

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"Я попросила кондитеров сделать уродливый торт в виде Белль. Что ж, со своей задачей они справились"

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"Фото слева — это то, что мы заказали в кондитерской. Справа — то, что нам привезли. Элмо жизнь потрепала"

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"Заказал торт на день рождения моей племянницы. Кажется, родители будут не в восторге"

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"Ожидалось, что это будет единорог... Рог действительно один, но всё остальное больше напоминает какую-то рыбу-каплю"

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"Мы хотели заказать красивые фигурки на наш свадебный торт. Но почему-то тут я похожа на беременного борца сумо"

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"По всей видимости, пришла весна. Иначе я не могу объяснить, почему Олафу так плохо"

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"Извините, но я просто не мог не поделиться этой катастрофой"

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"Хотел сделать тортик в виде лисички, но получилось создать какого-то монстра"

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"Заказали торт. Тот, что на первой картинке. Казалось бы, что было сложного..."

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"Подруга моей мамы заплатила за это 50 фунтов (5 тысяч рублей. — Прим. ред.). Чего только не сделаешь ради своего ребёнка"

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"Кажется, это называется минимализм..."

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"Торт в виде моего кота... Он не оценил"

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"Что за ленточные черви сверху? Мы долго сравнивали фотографии с примером и то, что мы получили..."

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"Я специально выбирала самый примитивный торт, чтобы наши местные кондитеры не облажались..."

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