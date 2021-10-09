НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Родители зарабатывают миллионы на домашнем порно, и в школе, где учатся их дети, об этом знают все

Пара сменила род занятий и приобрела дурную славу, но ежемесячные поступления на счёт заставляют их продолжать. Сыновья поддержали маму и папу, заявив, что главное — это их любовь.

9 октября, 09:00

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Джесс и Майк Миллер из Саутенд-он-Си (Англия) получали около двух тысяч фунтов (примерно 200 тысяч рублей) в месяц, работая визажистом и организатором мероприятий. Но в один прекрасный день их ежемесячный доход вырос до 30 тысяч фунтов (примерно три миллиона рублей) — и всё благодаря откровенным видеороликам, которые они начали снимать не выходя из дома. Смена рода занятий пошла на пользу: пара уже купила себе новые машины и отремонтировала дом, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Съёмки откровенного контента проходят днём, когда их семи- и одиннадцатилетний сыновья (дети Джесс от предыдущего брака) находятся в школе. Правда, сохранить от них в тайне источник благосостояния семьи всё равно не получилось. В какой-то момент мальчики обо всём узнали, но вместо того, чтобы сгореть от стыда, полностью поддержали своих родителей.

Младший ещё слишком юн, чтобы знать все подробности, а старший сказал, что, пока мы счастливы и любим их, это не является для него проблемой

Майк Миллер

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Тайну Миллеров раскрыли родители одноклассников их детей, которые начали регулярно порицать их за неприглядное поведение прямо у школьных ворот. А однажды во время прогулки Джесс заметила, как другие взрослые обсуждали её, поглядывая в свои смартфоны. По мнению Джесс, дело не только в негодовании, но ещё и в зависти.

Просто другие мамочки не ведут такую активную сексуальную жизнь, как я

Джесс Миллер

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Фото © Instagram / jessmikemillerxx

Некоторые женщины признавались Джесс, что были шокированы, когда увидели ролики с её участием, ведь секс с мужем у большинства из них происходит в среднем не чаще одного раза в месяц. В итоге пара очень быстро перестала беспокоиться о том, что говорят другие родители. Тем более что размер их дохода зависит от числа людей, посмотревших их домашние видео, и любая популярность напрямую отражается на их семейном бюджете.

Большая перемена: Учительница начала торговать собой по совету мужа и теперь зарабатывает в 12 раз больше него

Большая перемена: Учительница начала торговать собой по совету мужа и теперь зарабатывает в 12 раз больше него

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Список абьюзера: 11 чудовищных запретов, которые должна была соблюдать девушка, состоящая в токсичных отношениях

26 сентября, 09:00

Пользователи Facebook и Instagram ушли на Pornhub во время глобального сбоя

15 марта 2019, 13:32

63-летняя Мадонна решила нарушить покой телезрителей и задрала мини-юбку

сегодня в 08:38

Среди звёзд новый тренд — носить нижнее бельё навыпуск, и увидеть это готов не каждый

сегодня в 08:00

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака заявил, что они могли вернуть украденное

сегодня в 09:30

Новости партнеров

Layer 1