Родители зарабатывают миллионы на домашнем порно, и в школе, где учатся их дети, об этом знают все

Пара сменила род занятий и приобрела дурную славу, но ежемесячные поступления на счёт заставляют их продолжать. Сыновья поддержали маму и папу, заявив, что главное — это их любовь.