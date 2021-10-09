Родители зарабатывают миллионы на домашнем порно, и в школе, где учатся их дети, об этом знают все
Пара сменила род занятий и приобрела дурную славу, но ежемесячные поступления на счёт заставляют их продолжать. Сыновья поддержали маму и папу, заявив, что главное — это их любовь.
Джесс и Майк Миллер из Саутенд-он-Си (Англия) получали около двух тысяч фунтов (примерно 200 тысяч рублей) в месяц, работая визажистом и организатором мероприятий. Но в один прекрасный день их ежемесячный доход вырос до 30 тысяч фунтов (примерно три миллиона рублей) — и всё благодаря откровенным видеороликам, которые они начали снимать не выходя из дома. Смена рода занятий пошла на пользу: пара уже купила себе новые машины и отремонтировала дом, пишет Daily Star.
Съёмки откровенного контента проходят днём, когда их семи- и одиннадцатилетний сыновья (дети Джесс от предыдущего брака) находятся в школе. Правда, сохранить от них в тайне источник благосостояния семьи всё равно не получилось. В какой-то момент мальчики обо всём узнали, но вместо того, чтобы сгореть от стыда, полностью поддержали своих родителей.
Младший ещё слишком юн, чтобы знать все подробности, а старший сказал, что, пока мы счастливы и любим их, это не является для него проблемой
Тайну Миллеров раскрыли родители одноклассников их детей, которые начали регулярно порицать их за неприглядное поведение прямо у школьных ворот. А однажды во время прогулки Джесс заметила, как другие взрослые обсуждали её, поглядывая в свои смартфоны. По мнению Джесс, дело не только в негодовании, но ещё и в зависти.
Просто другие мамочки не ведут такую активную сексуальную жизнь, как я
Некоторые женщины признавались Джесс, что были шокированы, когда увидели ролики с её участием, ведь секс с мужем у большинства из них происходит в среднем не чаще одного раза в месяц. В итоге пара очень быстро перестала беспокоиться о том, что говорят другие родители. Тем более что размер их дохода зависит от числа людей, посмотревших их домашние видео, и любая популярность напрямую отражается на их семейном бюджете.
WOW-news
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