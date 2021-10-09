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Среди звёзд новый тренд — носить нижнее бельё навыпуск, и увидеть это готов не каждый

Лето уже позади, но знаменитости не дают нам остыть, демонстрируя в соцсетях то, что у них под одеждой. Фантазировать больше не о чем, ведь теперь мы точно знаем, какие трусы носят Ким и Рианна.

9 октября, 08:00

Фото © Instagram / zara_mcdermott, mollymae

Выставлять нижнее бельё напоказ — новый тренд "Инстаграма". Его поддержали звёзды первой величины — от певицы Рианны до героини светской хроники Ким Кардашьян, пишет The Sun. Согласно новой моде, трусы (обязательно дорогие и сексуальные) должны выглядывать из-за пояса брюк или шорт.

Фото © Instagram / kimkardashian, badgalriri

Фото © Instagram / kimkardashian, badgalriri

Чтобы фото получилось актуальным, трусики нужно подтянуть настолько высоко, насколько это возможно — как минимум до талии. Посмотрите, как это делают британская телезвезда Анна Вакили и модель индийско-шотландского происхождения Шэннон Сингх.

Фото © Instagram / annavakili_, shannonsinghhh

Фото © Instagram / annavakili_, shannonsinghhh

Подписчики должны иметь возможность увидеть не просто часть белья, а почти всё, что скрывается за верхней частью брюк. Для полноты эффекта можно расстегнуть ширинку, и тогда миллионы лайков гарантированы. Если не верите, спросите у бывшей участницы реалити-шоу "Остров любви" Зары Макдермотт или телеведущей Молли Мэй Хейг.

Фото © Instagram / zara_mcdermott, mollymae

Фото © Instagram / zara_mcdermott, mollymae

Модную тенденцию также поддержали звезда соцсетей Маура Хиггинс и Лотти Мосс — младшая сестра легендарной фотомодели из 1990-х Кейт Мосс.

Фото © Instagram / maurahiggins, lottiemossxo

Фото © Instagram / maurahiggins, lottiemossxo

Участница сразу нескольких реалити-шоу Хлоя Ферри представила на суд публики спортивную вариацию тренда на откровенность. Певица Джесси Джей тоже не осталась в стороне: она выложила в "Инстаграме" селфи с приспущенными штанами.

Фото © Instagram / chloegshore1, jessiej

Фото © Instagram / chloegshore1, jessiej

Модель Меган Бартон-Хансон знает, как выбрать правильный ракурс, чтобы оказаться на волне хайпа. Её коллега по индустрии Деми Симс не отстаёт и делает селфи, которому так и хочется поставить лайк, причём много раз.

Фото © Instagram / meganbartonhanson_, demsims

Фото © Instagram / meganbartonhanson_, demsims

Насколько такой образ подходит для повседневной жизни, остаётся только догадываться.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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