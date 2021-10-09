MiyaGi и Илона Тускаева Рэпер Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом Мияги, не любит афишировать личную жизнь, но преданные фанаты знают, что его сердце покорила красавица из Северной Осетии Илона Тускаева. Девушка, как и её возлюбленный, окончила медицинский университет. Последний раз пара попадала в заголовки в конце 2020 года. Тогда у супругов родилась дочка Самира — через три года после смерти их первенца.

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Саша Долгополов и Варвара Вебер Несколько лет назад отношения российского комика стали объектом громких обсуждений. Парень сам рассказал, что он и его жена Майя Чеснокова — сторонники свободных отношений. Мало того, парень открыто встречался с некой Варварой Вебер. Вот только в конце 2019-го брак с Майей распался, а Варя теперь регулярно появляется в инстаграме Долгополова и даже записывает с ним видеоподкасты.

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Нурлан Сабуров и Диана Сабурова Ребята познакомились в конце нулевых в Екатеринбурге. После того как пара переехала в Москву в 2014 году, Нурлан принял участие в юмористическом шоу Stand up и быстро стал известным. Парень часто рассказывал про жену в своих выступлениях, но мало кто знал, как она выглядит. В 2019-м Диана исправила эту ситуацию и начала активно развивать свой инстаграм. Сейчас на девушку подписано больше 150 тысяч человек.

Федук и Саша Новикова Фёдор Инсаров, известный под псевдонимом Feduk, прославился в 2017 году после выхода трека "Розовое вино", записанного вместе с Элджеем. Сейчас рядом с ним находится его супруга Саша Новикова — модель, фуд-блогер, дочь ресторатора Аркадия Новикова, известного благодаря реалити-шоу "Мастер-шеф" и "Кандидат", в которых он был ведущим. Влюблённые встречались несколько лет, а поженились в конце мая 2021 года.

Фото © Instagram / fedukone

Влад Бумага и Юлия Годунова Белорусский видеоблогер встречается с блогершей и певицей Юлией Годуновой, которая считает родными сразу два города — Ельск и Гомель. 25-летний парень уже укрепился на YouTube-олимпе и теперь помогает своей девушке: в "Инстаграме" Влад регулярно делится с подписчиками фотографиями с любимой, не забывая отметить её аккаунт. Так, на красотку подписано уже больше 1,7 млн человек!

Фото © Instagram / a4omg

Юрий и Ольга Дудь В интервью журналист любит задавать своим гостям личные вопросы, однако подробности о своей семье рассказывать не торопится. Поэтому супруга Юрия — личность загадочная. У девушки есть неверифицированные страницы в ВК и "Фейсбуке", которые почти не обновляются. По данным из Сети, Ольга на пару лет старше Юрия. Она училась в Российском технологическом университете, но по профессии не работала. Дудь сделал возлюбленной предложение в 2007-м, и через год избранница подарила ему дочку, а в 2012-м — сына. Ольга не даёт интервью, а если и выходит в свет, то в сопровождении мужа. Внизу — одна из немногих совместных фотографий пары в открытом доступе — с премии "Человек года".

Фото © nedvijdom.ru

Даня Поперечный и Полина Чистякова Об отношениях Поперечного с питерской инстаграм-моделью Полиной Чистяковой, известной под псевдонимом Попоша, стало известно в феврале 2021 года. Ребята начали общаться благодаря коронавирусу и режиму самоизоляции. У красотки более 640 тыс. подписчиков в "Инстаграме", где она постит откровенные снимки. Комик настолько увлечён возлюбленной, что не даёт ей покоя даже в комментариях.

Фото © Instagram / _poposha_

Оксимирон и Диляра Минрахманова Модель и дизайнер Диляра Минрахманова может похвастаться целой армией фанатов, среди которых, похоже, и рэпер Оксимирон. Слухи о романе пары появились в 2019 году. Тогда ребята начали активно общаться в соцсетях и выкладывать фото из одних и тех же мест, а также часто появляться на тусовках порознь, но проводить на них всё время вместе. Пока пара не объявила о своих отношениях, но поклонники уверены, что их связывает не только дружба.

Фото © Instagram / di_minrakhmanova

Слава Марлоу и Карина Егамедиева О романе музыканта и блогерши с ником Карина Карамбейби фанаты заговорили ещё в начале весны. Девушка появилась в клипе Славы "Ты горишь, как огонь", и ребята стали проводить всё больше времени вместе. А когда парня пригласили в качестве гостя на шоу "Вечерний Ургант", Карина поддерживала его из зала своеобразным плакатом со словом "Обрыган". Недавно в интервью Дудю Слава раскрыл все карты, заявив: "Я люблю Карину Карамбейби".

Фото © Instagram / karrrambaby, slavamarlow

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина Пара познакомилась в 2017 году в Уфе, когда Диларе было всего 17 лет. С тех пор отношения девушки и рэпера прошли сквозь огонь и воду. На какое-то время они даже расставались, но чувства оказались сильнее. В начале августа 2021-го Алишер сделал своей возлюбленной предложение с кольцом и встав на одно колено, как она и мечтала, что обернулось роскошной свадьбой. За время романа с рэпером Дилара успела стать успешной блогершей с 3,4 млн подписчиков в "Инстаграме" и заявила, что уже является миллионершей.