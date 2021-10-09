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Своё сердце дарю тебе: Десять роковых красавиц, из-за которых потеряли голову Моргенштерн, Мияги и другие кумиры подростков

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Порой избранницы действительно остаются в тени своих любимых, создавая надёжный тыл, но некоторые не уступают им по яркости.

9 октября, 07:00

Фото © Instagram / morgen_shtern, saburova_diana / tyukov_vladislav

MiyaGi и Илона Тускаева

Рэпер Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом Мияги, не любит афишировать личную жизнь, но преданные фанаты знают, что его сердце покорила красавица из Северной Осетии Илона Тускаева. Девушка, как и её возлюбленный, окончила медицинский университет. Последний раз пара попадала в заголовки в конце 2020 года. Тогда у супругов родилась дочка Самира — через три года после смерти их первенца.

Фото © Instagram / fabironn

Фото © Instagram / fabironn

Саша Долгополов и Варвара Вебер

Несколько лет назад отношения российского комика стали объектом громких обсуждений. Парень сам рассказал, что он и его жена Майя Чеснокова — сторонники свободных отношений. Мало того, парень открыто встречался с некой Варварой Вебер. Вот только в конце 2019-го брак с Майей распался, а Варя теперь регулярно появляется в инстаграме Долгополова и даже записывает с ним видеоподкасты.

Фото © Instagram / aqvar / a_kalabin

Фото © Instagram / aqvar / a_kalabin

Нурлан Сабуров и Диана Сабурова

Ребята познакомились в конце нулевых в Екатеринбурге. После того как пара переехала в Москву в 2014 году, Нурлан принял участие в юмористическом шоу Stand up и быстро стал известным. Парень часто рассказывал про жену в своих выступлениях, но мало кто знал, как она выглядит. В 2019-м Диана исправила эту ситуацию и начала активно развивать свой инстаграм. Сейчас на девушку подписано больше 150 тысяч человек.

Фото © Instagram / saburova_diana/ tyukov_vladislav

Фото © Instagram / saburova_diana/ tyukov_vladislav

Федук и Саша Новикова

Фёдор Инсаров, известный под псевдонимом Feduk, прославился в 2017 году после выхода трека "Розовое вино", записанного вместе с Элджеем. Сейчас рядом с ним находится его супруга Саша Новикова — модель, фуд-блогер, дочь ресторатора Аркадия Новикова, известного благодаря реалити-шоу "Мастер-шеф" и "Кандидат", в которых он был ведущим. Влюблённые встречались несколько лет, а поженились в конце мая 2021 года.

Фото © Instagram / fedukone

Фото © Instagram / fedukone

Влад Бумага и Юлия Годунова

Белорусский видеоблогер встречается с блогершей и певицей Юлией Годуновой, которая считает родными сразу два города — Ельск и Гомель. 25-летний парень уже укрепился на YouTube-олимпе и теперь помогает своей девушке: в "Инстаграме" Влад регулярно делится с подписчиками фотографиями с любимой, не забывая отметить её аккаунт. Так, на красотку подписано уже больше 1,7 млн человек!

Фото © Instagram / a4omg

Фото © Instagram / a4omg

Юрий и Ольга Дудь

В интервью журналист любит задавать своим гостям личные вопросы, однако подробности о своей семье рассказывать не торопится. Поэтому супруга Юрия — личность загадочная. У девушки есть неверифицированные страницы в ВК и "Фейсбуке", которые почти не обновляются. По данным из Сети, Ольга на пару лет старше Юрия. Она училась в Российском технологическом университете, но по профессии не работала. Дудь сделал возлюбленной предложение в 2007-м, и через год избранница подарила ему дочку, а в 2012-м — сына. Ольга не даёт интервью, а если и выходит в свет, то в сопровождении мужа. Внизу — одна из немногих совместных фотографий пары в открытом доступе — с премии "Человек года".

Фото © nedvijdom.ru

Фото © nedvijdom.ru

Даня Поперечный и Полина Чистякова

Об отношениях Поперечного с питерской инстаграм-моделью Полиной Чистяковой, известной под псевдонимом Попоша, стало известно в феврале 2021 года. Ребята начали общаться благодаря коронавирусу и режиму самоизоляции. У красотки более 640 тыс. подписчиков в "Инстаграме", где она постит откровенные снимки. Комик настолько увлечён возлюбленной, что не даёт ей покоя даже в комментариях.

Фото © Instagram / _poposha_

Фото © Instagram / _poposha_

Оксимирон и Диляра Минрахманова

Модель и дизайнер Диляра Минрахманова может похвастаться целой армией фанатов, среди которых, похоже, и рэпер Оксимирон. Слухи о романе пары появились в 2019 году. Тогда ребята начали активно общаться в соцсетях и выкладывать фото из одних и тех же мест, а также часто появляться на тусовках порознь, но проводить на них всё время вместе. Пока пара не объявила о своих отношениях, но поклонники уверены, что их связывает не только дружба.

Фото © Instagram / di_minrakhmanova

Фото © Instagram / di_minrakhmanova

Слава Марлоу и Карина Егамедиева

О романе музыканта и блогерши с ником Карина Карамбейби фанаты заговорили ещё в начале весны. Девушка появилась в клипе Славы "Ты горишь, как огонь", и ребята стали проводить всё больше времени вместе. А когда парня пригласили в качестве гостя на шоу "Вечерний Ургант", Карина поддерживала его из зала своеобразным плакатом со словом "Обрыган". Недавно в интервью Дудю Слава раскрыл все карты, заявив: "Я люблю Карину Карамбейби".

Фото © Instagram / karrrambaby, slavamarlow

Фото © Instagram / karrrambaby, slavamarlow

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

Пара познакомилась в 2017 году в Уфе, когда Диларе было всего 17 лет. С тех пор отношения девушки и рэпера прошли сквозь огонь и воду. На какое-то время они даже расставались, но чувства оказались сильнее. В начале августа 2021-го Алишер сделал своей возлюбленной предложение с кольцом и встав на одно колено, как она и мечтала, что обернулось роскошной свадьбой. За время романа с рэпером Дилара успела стать успешной блогершей с 3,4 млн подписчиков в "Инстаграме" и заявила, что уже является миллионершей.

Фото © Instagram / morgen_shtern

Фото © Instagram / morgen_shtern

Самые странные шутки от Поперечного, которыми он скоро так доведёт свою девушку, что она его бросит

Самые странные шутки от Поперечного, которыми он скоро так доведёт свою девушку, что она его бросит

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Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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