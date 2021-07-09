Моргенштерн сделал предложение своей девушке, испортив всю романтику едва заметными трусами

И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, и была готова к этим издержкам, к этим странностям. Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю всё обычное

Дилара Зинатуллина