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Моргенштерн сделал предложение своей девушке, испортив всю романтику едва заметными трусами

С момента знакомства ребят в 2017-м их отношения прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Но спустя годы рэпер всё-таки сделал предложение любви всей своей жизни... в своём стиле.

9 июля, 10:40

Фото © Instagram / influesii

В ночь на 9 июля в профиле 21-летней девушки Моргенштерна Дилары Зинатуллиной появилось видео, которое уже давно ждали все фанаты пары. На кадрах Алишер делает спутнице жизни предложение руки и сердца. Правда, похоже всё это на очередной перформанс эксцентричного рэпера. Парень в одних трусах телесного цвета встал на колено перед большой съёмочной группой.

Кадр из видео © Instagram / influesii

Произошло всё на съёмках клипа на песню Моргенштерна Nominalo. Судя по посту Дилары в "Инстаграме", она прекрасно понимала, что их с Алишером отношения достигли того уровня, когда уже пора жениться, но хотела, чтобы парень сам сделал ей предложение. Желание было исполнено в точности — чего только кольцо стоит.

Мы часто говорили о семье и свадьбе, я знала, что мы должны скоро пожениться, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным. <...> Я любимая девушка, у меня есть любимый мужчина, я из консервативной семьи и да! Я хочу предложение! Я хочу романтики! И мне не стыдно в этом признаться!!!

Дилара Зинатуллина

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, и была готова к этим издержкам, к этим странностям. Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю всё обычное

Дилара Зинатуллина

В конце Дилара поблагодарила будущего мужа за сказку, что он ей подарил, о которой она мечтала с детства. Пост с записью предложения и парой фотографий важного момента за несколько часов набрал полмиллиона лайков, а в комментариях отметились звёзды. Среди них — Джарахов и Даня Милохин.

Я буду тискать маленьких Моргенов!!

Даня Милохин

🥺

Эльдар Джарахов

Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир

Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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