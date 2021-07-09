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Хилькевич выложила фото с синяками и пошутила, что так будет с каждой, кто не чтит семейные традиции

Ситуацию ухудшило то, что публикацию актриса посвятила Дню семьи, который традиционно проходит 8 июля.

9 июля, 09:24

Фото © Instagram / annakhilkevich

Популярная 34-летняя актриса Анна Хилькевич после последнего фото заметно подрастеряла подписчиков, неудачно пошутив на опасную тему. Звезда сериалов "Универ. Новая общага" и "СашаТаня" решила отпраздновать День семьи, опубликовав 8 июля серию снимков с мужем — бизнесменом Артуром Волковым — и детьми.

Фото © Instagram / annakhilkevich

Фото © Instagram / annakhilkevich

И это был бы обычный трогательный пост о любви, если бы Анна не начала всё с кадра, на котором она предстала вся в синяках. На лицо актрисы был нанесён грим, который имитировал результат серьёзных побоев. Под снимком звезда подписала, что "первое фото — пример того, что будет, если не соблюдать традиции". Она явно шутила, если судить по смайликам, однако такой юмор оценили не все подписчики.

Фото © Instagram / annakhilkevich

Фото © Instagram / annakhilkevich

Ой зря вы выложили первое фото

nargiz_vahabova_

Поддержка и популяризация домашнего насилия — это, конечно, топчик в списке того, что может сделать Хилькевич

lizavelikdus

Как-то нехорошо смеяться над тем, что до сих пор многие в России считают нормальным, и вместо пропаганды здоровых семейных отношений говорить, пусть даже в шутку, что насилие женщины — ок 🤷🏻‍♀️

mirovaya.tanya

Фото © Instagram / annakhilkevich

Фото © Instagram / annakhilkevich

Многие фанаты Анны отписались от её инстаграма, посчитав шутку актрисы неуместной и даже жестокой, с учётом того, сколько женщин на самом деле терпит побои в семье. Правда, вряд ли звезда ощутила сильный удар по количеству подписчиков — в "Инстаграме" её до сих пор читает 10,1 млн человек. Да и эффекта Тодоренко ей добиться не удалось, когда телеведущую после её слов о домашнем насилии лишили звания "Женщина года", отменили в Сети, а многие бренды разорвали рекламные контракты.

Появились фото счастливой невесты, которая ещё не подозревала, что муж задушит её на глазах у дочери

Появились фото счастливой невесты, которая ещё не подозревала, что муж задушит её на глазах у дочери

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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