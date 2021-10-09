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Мясников предупредил о серьёзной опасности при приёме обезболивающих

Медик добавил, что их нужно принимать только в сочетании с препаратами для желудка.

9 октября, 16:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Многие обезболивающие препараты опасны для гипертоников, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Провоцируют подъём давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности", — объяснил он.

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Обезболивающие плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять в первую очередь именно почки, отметил врач. Медик добавил, что обезболивающие нужно принимать только в сочетании с препаратами для желудка, чтобы не дать возможности развиться язве.

Ранее телеведущий Александр Мясников рассказал, что "убивает" поджелудочную железу.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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