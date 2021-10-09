Мясников предупредил о серьёзной опасности при приёме обезболивающих
Медик добавил, что их нужно принимать только в сочетании с препаратами для желудка.
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Многие обезболивающие препараты опасны для гипертоников, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.
"Провоцируют подъём давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности", — объяснил он.
Обезболивающие плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять в первую очередь именно почки, отметил врач. Медик добавил, что обезболивающие нужно принимать только в сочетании с препаратами для желудка, чтобы не дать возможности развиться язве.
Ранее телеведущий Александр Мясников рассказал, что "убивает" поджелудочную железу.
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