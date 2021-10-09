Мясников предупредил о серьёзной опасности при приёме обезболивающих

Обезболивающие плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять в первую очередь именно почки, отметил врач. Медик добавил, что обезболивающие нужно принимать только в сочетании с препаратами для желудка, чтобы не дать возможности развиться язве.