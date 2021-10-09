В Чехии озвучили предварительные результаты парламентских выборов
Отмечается, что не все партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер голосов.
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На выборах в Чехии с небольшим отрывом лидирует центристское движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого агентствами для телеканала CNN Prima News.
"Движение ANO побеждает на выборах с результатом 27,75% голосов, на втором месте коалиция "Вместе" с 26,44%", — говорится в сообщении.
Третье место с 15,01% голосов заняла либеральная коалиция, куда входит Пиратская партия и движение "Старосты и независимые", за евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" проголосовали 10,01% избирателей. Остальные кандидаты не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
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Ранее Лайф писал о том, что внучка диктатора Муссолини победила на выборах в Италии. После оглашения результатов в местных СМИ и социальных сетях развернулась ожесточённая дискуссия. Но, по мнению депутата, человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была.
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