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В Чехии озвучили предварительные результаты парламентских выборов

Отмечается, что не все партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер голосов.

9 октября, 15:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На выборах в Чехии с небольшим отрывом лидирует центристское движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого агентствами для телеканала CNN Prima News.

"Движение ANO побеждает на выборах с результатом 27,75% голосов, на втором месте коалиция "Вместе" с 26,44%", говорится в сообщении.

Третье место с 15,01% голосов заняла либеральная коалиция, куда входит Пиратская партия и движение "Старосты и независимые", за евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" проголосовали 10,01% избирателей. Остальные кандидаты не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

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Ранее Лайф писал о том, что внучка диктатора Муссолини победила на выборах в Италии. После оглашения результатов в местных СМИ и социальных сетях развернулась ожесточённая дискуссия. Но, по мнению депутата, человек важнее фамилии, какой бы тяжёлой она ни была.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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