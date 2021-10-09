В Чехии озвучили предварительные результаты парламентских выборов

На выборах в Чехии с небольшим отрывом лидирует центристское движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого агентствами для телеканала CNN Prima News.

"Движение ANO побеждает на выборах с результатом 27,75% голосов, на втором месте коалиция "Вместе" с 26,44%", — говорится в сообщении.

Третье место с 15,01% голосов заняла либеральная коалиция, куда входит Пиратская партия и движение "Старосты и независимые", за евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" проголосовали 10,01% избирателей. Остальные кандидаты не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.