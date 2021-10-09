НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число жертв взрыва в мечети в Афганистане достигло 150 человек

Среди пострадавших было зафиксировано большое количество детей и подростков.

9 октября, 15:11

Фото © ТАСС / AP Photo / Abdullah Sahil

Количество погибших в шиитской мечети Сеид-Абад, на севере Афганистана, увеличилось до 150. Об этом сообщила газета Ettelaat со ссылкой на источники во властных структурах региона.

Не менее 200 человек получило травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших большой процент детей и подростков.

Талибы осудили взрыв в мечети в Афганистане и пообещали наказать виновных

Талибы осудили взрыв в мечети в Афганистане и пообещали наказать виновных

Ранее Лайф писал о том, что более ста человек погибло при взрыве в мечети в Афганистане. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В США захотели изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"

сегодня в 06:35

Стало известно, что обнаружили в крови умершего депутата Рады Полякова

сегодня в 15:00

"Ох, бедняга": Бывший тренер "Тоттенхэма" посоветовал Кокорину покинуть "Фиорентину"

сегодня в 15:05

Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но всё самое горячее она оставила для Instagram

сегодня в 15:00

Американцы назвали преимущество Су-57 перед аналогами НАТО

сегодня в 14:55

Новости партнеров

Layer 1