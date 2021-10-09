Число жертв взрыва в мечети в Афганистане достигло 150 человек

Количество погибших в шиитской мечети Сеид-Абад, на севере Афганистана, увеличилось до 150. Об этом сообщила газета Ettelaat со ссылкой на источники во властных структурах региона.

Не менее 200 человек получило травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших большой процент детей и подростков.

Ранее Лайф писал о том, что более ста человек погибло при взрыве в мечети в Афганистане. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.