Стало известно, что обнаружили в крови умершего депутата Рады Полякова

Результаты экспертизы показали, что в крови умершего во время поездки в такси депутата Верховной рады Антона Полякова содержался метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов. Об этом сообщила украинский парламентарий от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.