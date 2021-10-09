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Стало известно, что обнаружили в крови умершего депутата Рады Полякова

Ранее полиция Украины озвучила две основные версии смерти парламентария.

9 октября, 15:00
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Фото © Wikipedia.org

Результаты экспертизы показали, что в крови умершего во время поездки в такси депутата Верховной рады Антона Полякова содержался метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов. Об этом сообщила украинский парламентарий от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"У мёртвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон", — написала она в своём телеграм-канале.

Неугодный власти: Кому выгодна смерть депутата Верховной рады Антона Полякова

Неугодный власти: Кому выгодна смерть депутата Верховной рады Антона Полякова

Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. Полиция озвучила две основные версии кончины Полякова, а украинские депутаты тем временем обсуждают, как не стать жертвой отравления.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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