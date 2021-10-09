Стало известно, что обнаружили в крови умершего депутата Рады Полякова
Ранее полиция Украины озвучила две основные версии смерти парламентария.
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Результаты экспертизы показали, что в крови умершего во время поездки в такси депутата Верховной рады Антона Полякова содержался метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов. Об этом сообщила украинский парламентарий от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
"У мёртвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. Полиция озвучила две основные версии кончины Полякова, а украинские депутаты тем временем обсуждают, как не стать жертвой отравления.
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