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Талибы обсудили с США открытие новой страницы в отношениях

Участники встречи рассмотрели вопросы оказания гуманитарной помощи Афганистану и соблюдения заключённого в Дохе мирного соглашения.

9 октября, 14:49
<p>Фото © EPA / STRINGER</p>

Фото © EPA / STRINGER

Представители сформированного движением "Талибан"* афганского правительства провели в Катаре встречу с делегацией США. Они обсудили открытие новой страницы в отношениях. Об этом сообщил министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки.

"Делегация правительства Афганистана обсудила с делегацией США в Катаре открытие новой страницы в отношениях, оказание гуманитарной помощи Афганистану и соблюдение заключённого в Дохе мирного соглашения", — заявил Моттаки.

По словам главы МИД, афганская делегация призвала американцев не нарушать воздушного пространства страны и не вмешиваться во внутренние дела, а также разморозить зарубежные активы страны. В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.

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Отмечается, что эта встреча стала первой после прихода к власти талибов в Афганистане и в целом визит в Катар — это первая зарубежная поездка нового афганского правительства.

Ранее Лайф сообщал о том, что талибы осудили взрыв в мечети в Афганистане и пообещали наказать виновных.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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