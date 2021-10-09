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В Питере на школьника завели дело после фотографии патрона в соцсетях

Накануне подросток был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

9 октября, 14:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге полиция завела уголовное дело в отношении подростка, который опубликовал в соцсетях фото с патроном. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что изображение было опубликовано 20 сентября — в день, когда произошла стрельба в Перми. Школьник сопроводил фото угрожающей надписью. В результате накануне подростка задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестный уже неделю терроризирует одну из столичных школ, угрожая нападением. Родители массово обращаются в полицию, опасаясь за детей. Сейчас учебное заведение находится под охраной правоохранителей.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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