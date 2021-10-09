В Питере на школьника завели дело после фотографии патрона в соцсетях
Накануне подросток был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото © Pixabay
В Санкт-Петербурге полиция завела уголовное дело в отношении подростка, который опубликовал в соцсетях фото с патроном. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что изображение было опубликовано 20 сентября — в день, когда произошла стрельба в Перми. Школьник сопроводил фото угрожающей надписью. В результате накануне подростка задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестный уже неделю терроризирует одну из столичных школ, угрожая нападением. Родители массово обращаются в полицию, опасаясь за детей. Сейчас учебное заведение находится под охраной правоохранителей.
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