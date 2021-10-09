В Питере на школьника завели дело после фотографии патрона в соцсетях

В Санкт-Петербурге полиция завела уголовное дело в отношении подростка, который опубликовал в соцсетях фото с патроном. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что изображение было опубликовано 20 сентября — в день, когда произошла стрельба в Перми. Школьник сопроводил фото угрожающей надписью. В результате накануне подростка задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.