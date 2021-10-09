Тело последней жертвы извлекли из-под завалов пятиэтажки в Батуми

Сотрудники спасательных служб извлекли из-под завалов обрушившейся в Батуми пятиэтажки тело ещё одной, девятой жертвы. Предполагается, что больше погибших нет, сообщил глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури.

"Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжёлый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, поисковые работы будут завершены", — сказал он журналистам.