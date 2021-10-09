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Тело последней жертвы извлекли из-под завалов пятиэтажки в Батуми

Как сообщает глава МВД Грузии, поисковые работы в ближайшее время будут завершены.

9 октября, 14:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUwxbZrrfcL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">batumelebi.ge</a></p>

Фото © Instagram / batumelebi.ge

Сотрудники спасательных служб извлекли из-под завалов обрушившейся в Батуми пятиэтажки тело ещё одной, девятой жертвы. Предполагается, что больше погибших нет, сообщил глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури.

"Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжёлый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, поисковые работы будут завершены", — сказал он журналистам.

В Батуми скончалась спасённая из-под завалов пятиэтажки женщина

В Батуми скончалась спасённая из-под завалов пятиэтажки женщина

Напомним, днём 8 октября в грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. После обрушения здания были задержаны владелец квартиры и двое рабочих, которые сделали ремонт с грубым нарушением правил безопасности, что стало причиной трагедии. Власти Грузии объявили 11 октября днём траура по погибшим в Батуми.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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