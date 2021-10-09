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Картину Пикассо продали на аукционе за рекордные $24,6 миллиона

На полотне изображена тогдашняя супруга живописца Жаклин Рок, которую он запечатлел сидящей на корточках.

9 октября, 14:03
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/Sothebys/status/1446782847025516547/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter / Sotheby&#x27;s</a></p>

Фото © twitter / Sotheby's

Картина всемирно известного художника Пабло Пикассо ушла на аукционе в Гонконге за рекордные 24,6 миллиона долларов. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства Sotheby's.

Речь идёт о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie). В такой позе живописец изобразил свою супругу Жаклин Рок в 1954 году.

"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов [$24,61 миллионов]", — говорится в сообщении аукциона в "Твиттере".

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Однако данная работа не стала единственной на аукционе. Так, на этих же торгах натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога оценили в $9,1 миллиона. А ещё ушла с молотка за $10,3 миллиона картина "Спящая обнажённая" китайско-французского абстракциониста Санью (он же Чан Юй).

Ранее Лайф рассказывал, как россиянка выставила на продажу плитку с рисунком Пикассо за два миллиона. По её словам, родственница работала в МИД и получила ценный подарок от испанской делегации.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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