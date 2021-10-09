Картину Пикассо продали на аукционе за рекордные $24,6 миллиона

Картина всемирно известного художника Пабло Пикассо ушла на аукционе в Гонконге за рекордные 24,6 миллиона долларов. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства Sotheby's.

Речь идёт о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie). В такой позе живописец изобразил свою супругу Жаклин Рок в 1954 году.

"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов [$24,61 миллионов]", — говорится в сообщении аукциона в "Твиттере".

Однако данная работа не стала единственной на аукционе. Так, на этих же торгах натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога оценили в $9,1 миллиона. А ещё ушла с молотка за $10,3 миллиона картина "Спящая обнажённая" китайско-французского абстракциониста Санью (он же Чан Юй).