Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 29
Ранее суд отправил под арест на два месяца четырёх фигурантов уголовного дела.
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 29. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырёх территориальных образованиях Оренбургской области", — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя. Вслед за ним под арест отправились ещё трое обвиняемых, а общее число фигурантов возросло до семи.
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