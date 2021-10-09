Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 29. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырёх территориальных образованиях Оренбургской области", — сказала она.