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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 29

Ранее суд отправил под арест на два месяца четырёх фигурантов уголовного дела.

9 октября, 13:58

Фото © СК РФ по Оренбургской области

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 29. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырёх территориальных образованиях Оренбургской области", — сказала она.

В Оренбуржье задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем

В Оренбуржье задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем

Ранее Лайф сообщал, что в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя. Вслед за ним под арест отправились ещё трое обвиняемых, а общее число фигурантов возросло до семи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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