Тим Кук назвал истинное предназначение айфона

При создании своих устройств команда Apple в первую очередь ориентируется на комфорт своих пользователей, а именно на осознанное потребление информации. Об этом генеральный директор компании Тим Кук рассказал в интервью изданию Bustle.

"Я всегда думал, что это технологии должны служить человечеству, а не наоборот. И я всегда переживал за тех, кто слишком часто использует эти технологии", — заявил глава Apple.

Кук уточнил, что новая функция "Экранное время" была создана для того, чтобы продемонстрировать пользователям, как много времени тратится на порой бессмысленный скроллинг соцсетей. Директор компании подчеркнул, что Apple выступает против "бессмысленной прокрутки" лент с массой информации, зачастую негативной.

Также глава Apple призвал применять устройства компании с пользой. Например, устраивать выставки фотографий, сделанных на собственном айфоне, или общаться с семьёй и друзьями по FaceTime.