Президент Сербии заявил, что Европа сама виновата в ситуации с ценами на газ

Президент Сербии Александр Вучич считает, что страны Европы испытывают трудности со снабжением газом, так как вовремя не заключили контракты с Россией, сообщает агентство Tanjug.

Лидер страны напомнил, что Сербия с 1 января получает топливо по "Балканскому потоку", по которому с 1 октября пошёл российский газ от границы Болгарии в Венгрию. Таким образом, государство стало транзитёром.

"Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне — 270 долларов [за тысячу кубических метров], что очень важно для промышленности", — отметил Вучич.