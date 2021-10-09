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Президент Сербии заявил, что Европа сама виновата в ситуации с ценами на газ

Он также выразил надежду на продление долгосрочного договора с Россией по нынешней стоимости топлива.

9 октября, 13:26
<p>Фото © <a href="https://www.predsednik.rs/lat/predsednik/biografija" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Республики Сербия</a></p>

Фото © Сайт президента Республики Сербия

Президент Сербии Александр Вучич считает, что страны Европы испытывают трудности со снабжением газом, так как вовремя не заключили контракты с Россией, сообщает агентство Tanjug.

Лидер страны напомнил, что Сербия с 1 января получает топливо по "Балканскому потоку", по которому с 1 октября пошёл российский газ от границы Болгарии в Венгрию. Таким образом, государство стало транзитёром.

"Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне — 270 долларов [за тысячу кубических метров], что очень важно для промышленности", — отметил Вучич.

В "Газпроме" заявили, что удовлетворяют все заявки на поставку газа в Европу

В "Газпроме" заявили, что удовлетворяют все заявки на поставку газа в Европу

Напомним, цены на газ в Европе начали расти в августе, когда "Газпром" забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины. За несколько недель стоимость голубого топлива поднялась с $500 за тысячу кубометров до $800. В конце сентября, после того как компания вовсе отказалась от украинских мощностей, цены на газ перешагнули отметку в тысячу долларов, а сейчас продолжают расти.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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