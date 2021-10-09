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В Новокузнецке три цирковых гимнаста сорвались с каната во время выступления

Инцидент попал на видео, которое зрители представления разместили в соцсетях.

9 октября, 13:20

Падение гимнастов во время акробатического трюка в городском цирке Новокузнецка. Видео © Instagram / nvkzdtp

Три гимнаста, выполняя акробатический номер в городском цирке Новокузнецка, сорвались с высоты во время выступления. Зрители представления опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлён момент падения артистов на арену.

На кадрах видно, как один из акробатов идёт по канату, удерживая на плечах двух коллег. В какой-то момент артист не смог сохранить баланс и сорвался вниз, а за ним упали ещё двое. Девушке, которая находилась выше всех, удалось приземлиться на канат.

К счастью, у акробатов сработала страховка. Администрация городского цирка сообщила, что в результате инцидента гимнасты не пострадали и не травмировались.

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Ранее Лайф публиковал видео, как акробат сделал опасное сальто назад без страховки во время движения "Колеса смерти". На подготовку этого номера у артиста-экстремала ушло два года.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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