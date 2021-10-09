Захарова иронично прокомментировала прошедшие выборы в бундестаг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отозвалась о прошедших выборах в бундестаг и берлинский ландтаг. Она перечислила проблемы, которые были в ходе голосования, и указала на то, что в стране за избирательным процессом наблюдали всего лишь пять представителей БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ.

"Кратко о выборах в Берлине в бундестаг и берлинский ландтаг: из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов; на одном участке 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными", — написала она у себя в телеграм-канале.

Представитель МИД РФ также отметила, что несовершеннолетние вдруг голосовали, хотя такого права у них не было. При этом на нескольких участках был пересчёт голосов, что привело к изменению результатов, написала она. Захарова указала и на "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей".