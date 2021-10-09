Эксперт рассказал, как взять автокредит и не остаться без денег
По его оценке, сейчас счета обойдутся на 20–30% дороже, чем год назад. И лучше не станет.
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Директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников посоветовал в беседе с РИА "Новости" при оформлении кредита на покупку автомобиля в первую очередь правильно рассчитать долговую нагрузку.
"Стоимость авто не должна превышать годового семейного бюджета, при этом сумма платежа по кредитам не должна превышать 50% суммы гарантированного ежемесячного дохода", — предупредил эксперт.
Александр Шорников считает, что ситуация с автокредитами соответствует в целом рынку розничного кредитования. Из-за роста ставок и цен на машины кредиты на покупку авто стали менее привлекательными для россиян. По его расчётам, обслуживание платежей по автокредитам сейчас обойдётся на 20–30% дороже, чем год назад. А ждать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит, поэтому, если необходим автомобиль, откладывать покупку нет смысла.
Ранее Лайф сообщил о том, что россиянам начали выдавать дешёвые автокредиты на электромобили. Стимулирует банкиров премиальный сегмент с высокими чеками и надёжными клиентами, а также программа господдержки электротранспорта.
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