Эксперт рассказал, как взять автокредит и не остаться без денег

Александр Шорников считает, что ситуация с автокредитами соответствует в целом рынку розничного кредитования. Из-за роста ставок и цен на машины кредиты на покупку авто стали менее привлекательными для россиян. По его расчётам, обслуживание платежей по автокредитам сейчас обойдётся на 20–30% дороже, чем год назад. А ждать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит, поэтому, если необходим автомобиль, откладывать покупку нет смысла.