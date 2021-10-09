Захарова раскритиковала США за планы бороться с Китаем методами XX века

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о создании центра для борьбы с Китаем, заявив, что США выбрали для этого методы прошлого века.

"Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой XXI века ЦРУ будет бороться методами века XX, а именно, достав из музейных запасников любимое — стратагемы времён холодной войны", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова задалась вопросом, какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США.

"Америка, в принципе, не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит всё, что было в американской истории со времён Гражданской войны", — подытожила она.