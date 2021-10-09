Захарова раскритиковала США за планы бороться с Китаем методами XX века
Она отметила, что Америка не контролирует кризис внутри страны и ситуацию на своих фактических рубежах.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о создании центра для борьбы с Китаем, заявив, что США выбрали для этого методы прошлого века.
"Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой XXI века ЦРУ будет бороться методами века XX, а именно, достав из музейных запасников любимое — стратагемы времён холодной войны", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова задалась вопросом, какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США.
"Америка, в принципе, не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит всё, что было в американской истории со времён Гражданской войны", — подытожила она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что ни одна страна Североатлантического альянса не сможет противостоять КНР. При этом ни одна страна блока не планирует начинать холодную войну с Пекином, однако будут ответы на вызовы Китая, связанные с безопасностью.
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