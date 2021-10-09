Фигуристка Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче в Казани. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист "Спорт-Экспресса" Рустам Имамов.

7 октября олимпийская чемпионка посетила матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и "Металлургом". Она наблюдала за игрой, располагаясь в трёх рядах от ложи прессы. По словам Имамова, журналисты просили Загитову сделать небольшой комментарий и сфотографироваться, но получили отказ.

"Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает и Алина. Она физически не могла не попадать. Особой цели именно её снимать не было, съёмка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо её никто не снимал в принципе. Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все записи", — рассказал Имамов.

В том числе, по словам журналиста, Загитова угрожала засудить всех представителей прессы, которые не удалят её снимки. При этом она ссылалась на то, что у неё есть хорошие связи.