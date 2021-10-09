Наташа Королёва назвала истинную причину развода с Игорем Николаевым

Известная российская поп-певица Наташа Королёва впервые рассказала об истинной причине развода с композитором Игорем Николаевым. Она призналась, что испытывала на себе давление со стороны супруга и однажды решила, что больше так жить не хочет.

"У меня за спиной два брака, один — десять лет, другой — уже двадцать. В первом опыте партнёр хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались", — сказала артистка в интервью Елене Ашаниной.