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Наташа Королёва назвала истинную причину развода с Игорем Николаевым

За свою жизнь артистка была в браке дважды, оба раза — за известными мужчинами.

9 октября, 14:14
<p>Фото © ТАСС /  Артём Геодакян, Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС /  Артём Геодакян, Терещенко Михаил

Известная российская поп-певица Наташа Королёва впервые рассказала об истинной причине развода с композитором Игорем Николаевым. Она призналась, что испытывала на себе давление со стороны супруга и однажды решила, что больше так жить не хочет.

"У меня за спиной два брака, один — десять лет, другой — уже двадцать. В первом опыте партнёр хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались", — сказала артистка в интервью Елене Ашаниной.

Наташа Королёва устроила невестку-стриптизёршу на новую работу

Наташа Королёва устроила невестку-стриптизёршу на новую работу

Напомним, что Королёва шокировала общественность и мужа Сергея Глушко новостью о своей внебрачной двухлетней дочери, рождённой от американского IT-миллиардера. Как призналась певица в эфире шоу "Секрет на миллион", она отдала свою яйцеклетку приятелю-гею, а малышку выносила суррогатная мать. Однако в Сети засомневались в правдивости её слов, кроме того, лукавство в признании Королёвой о внебрачной дочери увидела и физиономист.

СМИ: Наташа Королёва могла выдать чужого ребёнка за свою внебрачную дочь

СМИ: Наташа Королёва могла выдать чужого ребёнка за свою внебрачную дочь

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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