Наташа Королёва назвала истинную причину развода с Игорем Николаевым
За свою жизнь артистка была в браке дважды, оба раза — за известными мужчинами.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян, Терещенко Михаил
Известная российская поп-певица Наташа Королёва впервые рассказала об истинной причине развода с композитором Игорем Николаевым. Она призналась, что испытывала на себе давление со стороны супруга и однажды решила, что больше так жить не хочет.
"У меня за спиной два брака, один — десять лет, другой — уже двадцать. В первом опыте партнёр хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались", — сказала артистка в интервью Елене Ашаниной.
Напомним, что Королёва шокировала общественность и мужа Сергея Глушко новостью о своей внебрачной двухлетней дочери, рождённой от американского IT-миллиардера. Как призналась певица в эфире шоу "Секрет на миллион", она отдала свою яйцеклетку приятелю-гею, а малышку выносила суррогатная мать. Однако в Сети засомневались в правдивости её слов, кроме того, лукавство в признании Королёвой о внебрачной дочери увидела и физиономист.
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