"Сил бороться нет": Сломленный Хованский написал письмо из СИЗО
Он рассказал, что сотрудники следственного изолятора относятся к нему с пониманием.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский, который на протяжении четырёх месяцев находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, написал письмо. Текст был опубликован в "Твиттере".
По словам Хованского, сотрудники следственного изолятора относятся к нему с пониманием, но звонить можно только с разрешения следователя. Блогер признался, что у него больше нет сил выносить эти условия, много времени он проводит в тоске и самокопании. Он не видит смысла беречь своё физическое и ментальное здоровье и надеется, что у него откажет один из органов и тогда его наконец отправят под домашний арест.
"Я не то что учить языки, я и читать разучился — читаю одну страницу и понимаю, что ничего не помню. Прости, но я всех подвёл", — написал блогер.
Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрима. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. Рэпер Оксимирон выступил в поддержку Хованского, призвал отпустить его и ограничиться общественным порицанием.
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