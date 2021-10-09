По словам Хованского, сотрудники следственного изолятора относятся к нему с пониманием, но звонить можно только с разрешения следователя. Блогер признался, что у него больше нет сил выносить эти условия, много времени он проводит в тоске и самокопании. Он не видит смысла беречь своё физическое и ментальное здоровье и надеется, что у него откажет один из органов и тогда его наконец отправят под домашний арест.