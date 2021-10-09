В притоке Енисея под Красноярском обнаружены масляные пятна
Загрязнение реки было предотвращено с помощью сорбента и установки дополнительных бон.
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В акватории реки Тёплой (приток Енисея) появились масляные пятна. Прокуратура начала проверку по данному факту.
"Прокуратурой края организована проверка по сообщению СМИ о появлении масляных пятен на воде в месте расположения выпусков стоков АО "Красноярская ТЭЦ-1", — отметили в ведомстве.
Специалисты провели отбор проб воды. Загрязнение Енисея было предотвращено с помощью сорбента и установки дополнительных бон. Отмечается, что на территории ТЭЦ уже допускались такие нарушения, а организация привлекалась к административной ответственности.
Ранее Лайф писал, что в Тихий океан попало более трёх тысяч баррелей нефти из-за прорыва на нефтепроводе в американском штате Калифорния.
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