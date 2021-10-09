В притоке Енисея под Красноярском обнаружены масляные пятна

В акватории реки Тёплой (приток Енисея) появились масляные пятна. Прокуратура начала проверку по данному факту.

"Прокуратурой края организована проверка по сообщению СМИ о появлении масляных пятен на воде в месте расположения выпусков стоков АО "Красноярская ТЭЦ-1", — отметили в ведомстве.

Специалисты провели отбор проб воды. Загрязнение Енисея было предотвращено с помощью сорбента и установки дополнительных бон. Отмечается, что на территории ТЭЦ уже допускались такие нарушения, а организация привлекалась к административной ответственности.