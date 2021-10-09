Американцы назвали преимущество Су-57 перед аналогами НАТО

В условиях воздушного боя у ракеты К-77М класса "воздух — воздух", которыми оснащён истребитель пятого поколения Су-57, имеется преимущество перед аналогами НАТО. Об этом сообщил американский журнал Military Watch.

По словам автора статьи, К-77М может конкурировать с американским аналогом AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Публицист особо отметил большую дальность полёта (более 190 километров) российской разработки и радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), улучшающий точность ракеты.