Американцы назвали преимущество Су-57 перед аналогами НАТО
У российской разработки хорошие характеристики, которые обеспечивают её конкурентоспособность.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
В условиях воздушного боя у ракеты К-77М класса "воздух — воздух", которыми оснащён истребитель пятого поколения Су-57, имеется преимущество перед аналогами НАТО. Об этом сообщил американский журнал Military Watch.
По словам автора статьи, К-77М может конкурировать с американским аналогом AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Публицист особо отметил большую дальность полёта (более 190 километров) российской разработки и радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), улучшающий точность ракеты.
Ранее стало известно, что в 2022 году начнётся выпуск морской и стационарной модификаций управляемого боевого модуля "Охотник" — "Нарвал" и "Прометей".
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