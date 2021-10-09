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Американцы назвали преимущество Су-57 перед аналогами НАТО

У российской разработки хорошие характеристики, которые обеспечивают её конкурентоспособность.

9 октября, 14:55
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

В условиях воздушного боя у ракеты К-77М класса "воздух — воздух", которыми оснащён истребитель пятого поколения Су-57, имеется преимущество перед аналогами НАТО. Об этом сообщил американский журнал Military Watch.

По словам автора статьи, К-77М может конкурировать с американским аналогом AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM). Публицист особо отметил большую дальность полёта (более 190 километров) российской разработки и радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), улучшающий точность ракеты.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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