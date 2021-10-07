Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне Испытания новой ракеты фактически завершены. Следующий этап — перевооружение флота. 6 октября, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Характеристики ракеты "Циркон"

4 октября Минобороны России впервые провело пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подлодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". Через несколько минут после пуска ракета поразила условную цель. Этим испытанием российские военные закрыли последнюю испытательную "петлю" — на скорости 9,5 тыс. километров в час "Циркон" завершил испытательный цикл, после которого у сверхсекретной ракеты прямой путь на флот.

Повышенная секретность, связанная с "Цирконом", неслучайна. Эта ракета — первая в череде российских гиперзвуковых ракет, и предназначена она для самых современных кораблей. Её разрабатывали с начала нулевых для перевооружения кораблей и многоцелевых подводных лодок, оснащённых крылатыми ракетами П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс". От них же, по слухам, "Циркон" унаследовал и уникальную схему атаки, которую, впрочем, серьёзно доработали. После выхода из пусковой шахты ракета набирает высоту и делает "горку", характерную для сверхзвуковых ракет предыдущего поколения. А затем происходит магия современных технологий — на скорости 10 тыс. километров в час она начинает маневрировать по высоте и курсу, обманывая систему ПВО потенциального противника.

Главный секрет "Циркона"

Для того чтобы понять, как работает гиперзвуковая ракета, нужно выяснить главное — какую цель она уничтожает, если поступает соответствующий приказ. Потенциальные цели ракет "Циркон" давно известны — это крупные надводные корабли, способные представлять угрозу российским боевым кораблям. К ним относятся и эсминцы с ракетным оружием, такие, например, как американский "Дональд Кук" или британский "Дефендер", а также новейшие авианесущие крейсеры типа "Джеральд Форд", которых до конца десятилетия может появиться не один и даже не два.

Авианосцы практически не имеют своей защиты — на их борту лишь простые артиллерийские и зенитные комплексы, способные в лучшем случае сбивать сверхзвуковые ракеты. Основную защиту авианосцев осуществляет вооружённый эскорт — корабли охранения и две подводные лодки, которые всегда находятся рядом с такими кораблями в боевых походах. Главная задача "Циркона" — не прорываться через такую охрану, а сделать так, чтобы "силы безопасности" авианосца вообще не смогли применить оружие. Тут в дело вступают не только законы физики, но и знание боевых систем противника — скорость "Циркона" на конечном участке полёта превышает 10 тыс. километров в час. Современные боевые системы на кораблях ВМС США умеют перехватывать цели, летящие со скоростью 3 тыс. километров в час. И это касается только ракет, способных на минимальные отклонения от курса во время полёта.

"Циркон" маневрирует под большими углами и на больших скоростях, поэтому уследить за ракетой на таких режимах современная электроника просто не может. В какой-то момент система защиты "сваливается" в отказ и ракета пробивает корпус корабля, подрывая 450-килограммовую боевую часть между палубами. Дальше — борьба за живучесть авианосца (или эсминца), и о боевых действиях не может идти и речи.

Скорость ракеты "Циркон" — главное достоинство

Способность российских гиперзвуковых ракет преодолевать огромные расстояния за короткое время — секрет, за которым охотится разведка практически каждой зарубежной страны. Точно так же за секретами советских сверхзвуковых ракет США и НАТО охотились в период холодной войны — некоторые секреты даже удалось выкрасть, однако создать собственные сверхзвуковые ракеты, способные бить далеко и быстро, за рубежом до сих пор не смогли.

"Циркон" в этом смысле продолжает уникальные традиции советских разработок, но значительно превосходит всё, что разрабатывалось и производилось в прежние годы. Главным достоинством ракеты стали не только материалы и уникальный двигатель, но и лётные характеристики — среднее время уничтожения вражеского корабля "Цирконом", по слухам, составляет не более одной минуты при пуске с расстояния 800–900 километров.

Самый опасный враг

После перевооружения подводных лодок "Циркон" практически моментально выведет российские субмарины в дамки — современная гидроакустика на кораблях ВМС США позволяет засекать подводные лодки противника с расстояния примерно 150–200 километров, а подлодки "Ясень" и многоцелевые АПЛ предыдущего поколения смогут запускать крылатые ракеты с расстояния, которое в четыре раза превышает эти показатели. Если раньше для гарантированного поражения целей военным приходилось подкрадываться к цели на близкое расстояние, то теперь задача упрощается до уровня "выпустил — забыл".

На вооружении американских ВМС ничего подобного нет, и, вероятно, гиперзвуковые ракеты появятся в США ещё не скоро. Ближайший технологический пик США — это дозвуковые противокорабельные ракеты, построенные на базе технологии ракет "Гарпун" и созданные по принципу "чем больше ракет, тем лучше". До гиперзвуковых ракет, которые могли бы сравняться по технологичности и характеристикам с российским "Цирконом", американцам нужно работать ещё несколько лет — эксперименты с созданием гиперзвуковой ракеты воздушного базирования показывают, что точного понимания этой технологии в США пока нет. Создание корабельной версии такой ракеты, а тем более модификации для стрельбы из подводного положения требует особых знаний и опыта, которыми пока обладает только Россия.

Авторы Сергей Андреев