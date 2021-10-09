В Петербурге девушка похитила кота Осю из музея Анны Ахматовой

В Петербурге неизвестная забрала старшего кота музея Анны Ахматовой. Видео © Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В Санкт-Петербурге пропал старший кот музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по кличке Ося. О ситуации рассказали в пресс-службе учреждения.

"Ося рыжий, крупный, спокойный, кастрирован. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта", — рассказали в музее.