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В Петербурге девушка похитила кота Осю из музея Анны Ахматовой

В учреждении призвали горожан сообщить им любую имеющуюся информацию о питомце.

9 октября, 15:31

Фото © Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В Петербурге неизвестная забрала старшего кота музея Анны Ахматовой. Видео © Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В Санкт-Петербурге пропал старший кот музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по кличке Ося. О ситуации рассказали в пресс-службе учреждения.

"Ося рыжий, крупный, спокойный, кастрирован. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта", — рассказали в музее.

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Как выяснилось после просмотра записей с камеры наблюдения, Осю в ночь с 7 на 8 октября забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного дома. Администрация музея просит связаться с ней и попросить вернуть кота.

Напомним, в Подмосковье ранее нашли собаку Еву, сбежавшую из багажа в аэропорту Домодедово. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. Это подтвердили камеры наблюдения. На поиски Евы была брошена оперативная группа, собаку искали почти неделю.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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