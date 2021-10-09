В Петербурге девушка похитила кота Осю из музея Анны Ахматовой
В учреждении призвали горожан сообщить им любую имеющуюся информацию о питомце.
В Петербурге неизвестная забрала старшего кота музея Анны Ахматовой. Видео © Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
В Санкт-Петербурге пропал старший кот музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по кличке Ося. О ситуации рассказали в пресс-службе учреждения.
"Ося рыжий, крупный, спокойный, кастрирован. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта", — рассказали в музее.
Как выяснилось после просмотра записей с камеры наблюдения, Осю в ночь с 7 на 8 октября забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного дома. Администрация музея просит связаться с ней и попросить вернуть кота.
Напомним, в Подмосковье ранее нашли собаку Еву, сбежавшую из багажа в аэропорту Домодедово. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. Это подтвердили камеры наблюдения. На поиски Евы была брошена оперативная группа, собаку искали почти неделю.
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