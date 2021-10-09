Польша назвала условие, при котором будет соблюдать законы ЕС

МИД Польши прокомментировал решение Конституционного суда страны, который подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. В опубликованном заявлении говорится о том, что Польша будет продолжать соблюдать законы ЕС, если они не противоречат их конституции.

"Все обязательства, вытекающие из первичного и вторичного права Европейского союза, остаются в силе и будут соблюдаться Польшей. Положения Договора о Европейском союзе, указанные в решении Конституционного суда от 7 октября, остаются в силе. Неприемлемо только такое их толкование или применение, которое нарушает Конституцию Польши", — говорится в сообщении МИД.