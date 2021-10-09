Польша назвала условие, при котором будет соблюдать законы ЕС
Там также разъяснили иерархию источников права, которые действуют на территории республики.
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МИД Польши прокомментировал решение Конституционного суда страны, который подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. В опубликованном заявлении говорится о том, что Польша будет продолжать соблюдать законы ЕС, если они не противоречат их конституции.
"Все обязательства, вытекающие из первичного и вторичного права Европейского союза, остаются в силе и будут соблюдаться Польшей. Положения Договора о Европейском союзе, указанные в решении Конституционного суда от 7 октября, остаются в силе. Неприемлемо только такое их толкование или применение, которое нарушает Конституцию Польши", — говорится в сообщении МИД.
Также в заявлении указывается иерархия источников права, которые действуют в республике и ЕС. Национальные конституции стран – участниц объединения находятся на первом месте, договоры Евросоюза как акты международного права стоят ниже, но имеют приоритет над национальными законами статусного ранга.
Лайф ранее сообщал о том, что Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС. А министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнём". Вслед за этим в Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС. В Польше же заявили, что не собираются покидать Евросоюз.
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