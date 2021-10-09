В Раде возмутились новым подозрениям в адрес Медведчука
Как утверждает один из депутатов, украинский политик помогал властям в закупке угля и был назначен официальным представителем страны ещё в 2015 году.
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук занимался вопросами закупки угля и поставок электроэнергии в интересах Украины.
Кузьмин уточнил, что лидер ОПЗЖ был назначен официальным представителем страны по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
"Покажите кто-нибудь Венедиктовой и Баканову этот документ. И ещё их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта", — говорится в его сообщении.
В своём обращении Кузьмин также подчеркнул, что Медведчук действовал по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко и распоряжению председателя СБУ, даже не являясь государственным чиновником.
Ранее в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали новое подозрение в адрес Медведчука фальшивым. Там считают, что власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело председателя политсовета партии.
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