В Раде возмутились новым подозрениям в адрес Медведчука

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук занимался вопросами закупки угля и поставок электроэнергии в интересах Украины.

Кузьмин уточнил, что лидер ОПЗЖ был назначен официальным представителем страны по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

"Покажите кто-нибудь Венедиктовой и Баканову этот документ. И ещё их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта", — говорится в его сообщении.

В своём обращении Кузьмин также подчеркнул, что Медведчук действовал по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко и распоряжению председателя СБУ, даже не являясь государственным чиновником.