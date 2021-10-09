В Минздраве предупредили, что у курящих родителей дети болеют чаще

У курящих родителей дети болеют чаще, чем у тех, кто не употребляет табак. Об этом рассказал замминистра Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай на Всероссийском форуме классных руководителей.

"Каждый раз, когда взрослый, например, курит в присутствии несовершеннолетнего, он увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, лор-болезней. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья", — сказал Салагай в ходе круглого стола "Школа: территория здоровья".

Также замминистра отметил, что сейчас существуют неоспоримые доказательства того, что раннее употребление алкоголя и табака увеличивает риск злоупотребления этими веществами в будущем. По его мнению, в данном вопросе особую роль играет школа. Она вместе с правильным окружением и информацией должна вносить свой вклад в формирование здоровых привычек и форм поведения.

"Вы будете удивлены, но, когда мы смотрим данные по пачкам сигарет и по картинкам на пачках сигарет, проводим социологию, внушительный процент людей говорят, что до того момента, как картинки появились на пачках, они даже не знали, что такие заболевания могут быть вызваны курением", — подчеркнул Салагай.