Rockstar Games анонсировала перезапуск культовой трилогии игр Grand Theft Auto
Заново пройти любимые хиты смогут не только пользователи ПК, но и других девайсов.
Известная на весь мир компания-разработчик компьютерных игр Rockstar Games официально анонсировала переиздание трилогии классических частей Grand Theft Auto. В них входят: Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Сборник получил подзаголовок The Definitive Edition.
В релизе на сайте компании отмечается, что обновлённые версии выйдут на ПК, портативной приставке Nintendo Switch, двух поколениях консолей Sony PlayStation и Xbox, а также на iOS и Android. Уточняется, что на "больших" платформах релиз будет выпущен до конца текущего года, на мобильных — уже в 2022-м.
Ранее Лайф сообщал, что легендарная игра Quake вышла в улучшенной версии для современных игровых платформ. Были также анонсированы бесплатные обновления, которые добавят поддержку разрешения 4К и частоты обновления экрана 120 Гц на Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Комментариев: 0