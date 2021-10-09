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Rockstar Games анонсировала перезапуск культовой трилогии игр Grand Theft Auto

Заново пройти любимые хиты смогут не только пользователи ПК, но и других девайсов.

9 октября, 19:21
<p>Фото © <a href="https://www.rockstargames.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт компании Rockstar Games</a></p>

Фото © Официальный сайт компании Rockstar Games

Известная на весь мир компания-разработчик компьютерных игр Rockstar Games официально анонсировала переиздание трилогии классических частей Grand Theft Auto. В них входят: Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Сборник получил подзаголовок The Definitive Edition.

В релизе на сайте компании отмечается, что обновлённые версии выйдут на ПК, портативной приставке Nintendo Switch, двух поколениях консолей Sony PlayStation и Xbox, а также на iOS и Android. Уточняется, что на "больших" платформах релиз будет выпущен до конца текущего года, на мобильных — уже в 2022-м.

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Ранее Лайф сообщал, что легендарная игра Quake вышла в улучшенной версии для современных игровых платформ. Были также анонсированы бесплатные обновления, которые добавят поддержку разрешения 4К и частоты обновления экрана 120 Гц на Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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