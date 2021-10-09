Rockstar Games анонсировала перезапуск культовой трилогии игр Grand Theft Auto

В релизе на сайте компании отмечается, что обновлённые версии выйдут на ПК, портативной приставке Nintendo Switch, двух поколениях консолей Sony PlayStation и Xbox, а также на iOS и Android. Уточняется, что на "больших" платформах релиз будет выпущен до конца текущего года, на мобильных — уже в 2022-м.