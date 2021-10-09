Американский портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США. Консультировал издание экс-офицер армии США Брент Иствуд, который выступил автором статьи.

В первую очередь Иствуд рассказал о фугасной авиационной бомбе GBU-43/B MOAB, которую часто называют "матерью всех бомб". Она была создана в период с 2002 по 2003 годы и до сих пор остаётся одной из самых больших авиабомб, оснащённых системой спутникового наведения.

Вторым фаворитом экс-офицера служит стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который считается одной из старейших моделей на службе у каких-либо вооружённых сил в мире. За всё время Штаты выпустили порядка 744 таких самолётов. Иствуд подчеркнул способность данного самолёта нести большую полезную нагрузку и надёжность, испытанную за годы эксплуатации.

Следом автор перечислил бомбардировщик B-2 и истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. Замыкает список истребитель F-22 Raptor, способный нести разнообразное вооружение.