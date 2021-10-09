"Матерь всех бомб": В США рассказали о самом смертоносном оружии своих ВВС
В перечень вошли истребители, бомбардировщики и тяжёлые авиаснаряды.
Фото © ТАСС / Msgt. Joey Swafford / Us Air / Planet Pix via ZUMA Wire
Американский портал 19fortyfive представил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США. Консультировал издание экс-офицер армии США Брент Иствуд, который выступил автором статьи.
В первую очередь Иствуд рассказал о фугасной авиационной бомбе GBU-43/B MOAB, которую часто называют "матерью всех бомб". Она была создана в период с 2002 по 2003 годы и до сих пор остаётся одной из самых больших авиабомб, оснащённых системой спутникового наведения.
Вторым фаворитом экс-офицера служит стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который считается одной из старейших моделей на службе у каких-либо вооружённых сил в мире. За всё время Штаты выпустили порядка 744 таких самолётов. Иствуд подчеркнул способность данного самолёта нести большую полезную нагрузку и надёжность, испытанную за годы эксплуатации.
Следом автор перечислил бомбардировщик B-2 и истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. Замыкает список истребитель F-22 Raptor, способный нести разнообразное вооружение.
Ранее Лайф сообщал, что американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".
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