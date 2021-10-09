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Появились фото с места гибели артиста в Большом театре

Столичная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

9 октября, 19:03
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В Сети появились фотографии с места, где трагически погиб актёр Большого театра. Кадры опубликовал телеграм-канал столичной прокуратуры.

На фото видны размеры декорации, которой придавило мужчину. В ведомстве добавили, что по факту ЧП организовали проверку. На месте находится и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

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Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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