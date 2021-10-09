Появились фото с места гибели артиста в Большом театре

На фото видны размеры декорации, которой придавило мужчину. В ведомстве добавили, что по факту ЧП организовали проверку. На месте находится и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.