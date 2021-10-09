Появились фото с места гибели артиста в Большом театре
Столичная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В Сети появились фотографии с места, где трагически погиб актёр Большого театра. Кадры опубликовал телеграм-канал столичной прокуратуры.
На фото видны размеры декорации, которой придавило мужчину. В ведомстве добавили, что по факту ЧП организовали проверку. На месте находится и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.
Лежал в захламлённой бутылками квартире: Появились подробности смерти концертного директора Евгения Шампорова
Напомним, трагедия произошла через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, актёру придавило шею декорацией. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Посетители поначалу приняли случившееся за часть представления.
Комментариев: 0